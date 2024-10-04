Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як зазначили правоохоронці, жінка повідомляла чоловікам, що нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може “допомогти” з проходженням військово-лікарської комісії.

За “роботу” вона оголошувала суму у розмірі 29 тис. доларів США.

За злочинним планом, її “клієнтам” мали безперешкодно оформити другу групу інвалідності, що давало б можливість виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова.

Перевіряється причетність інших осіб до вказаної “схеми”. Слідство триває.

Жінці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 211 200 гривень. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.