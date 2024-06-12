Про це мер Харкова заявив у інтерв’ю Reuters.

На запитання про те, чи допомогло Харкову надання Штатами обмеженого дозволу на удари американською зброєю по цілях на території Росії, Терехов каже, що обстріли стали менш інтенсивні, ніж у травні.

“Це допомогло. Можливо, саме тому останні кілька тижнів у Харкові — спокійніше й не було таких великих обстрілів, як, приміром, у травні”, — сказав Терехов.

Він додав, що із регіонів, які зазнають сильніших обстрілів, до Харкова прибуло близько 11 500 людей. Окрім цього мер наголосив на значній потребі у Західних системах протиповітряної оборони для захисту міста.

“Дуже важливо мати зброю вчасно. Дуже важливо мати цю зброю, особливо систему протиповітряної оборони”, — акцентував харківський мер.