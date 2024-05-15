Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«Унаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста – С-300, БПЛА, УМБП Д-30 – пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби», – написав він.

Також, за його словами, внаслідок обстрілів у Вовчанську загинула людина, ще двоє поранені.