Про це повідомили в Херсонській ОВА.
За цією інформацією, через дронову атаку є двоє постраждалих у Дніпровському районі.
Внаслідок скидання вибухівки поранення дістали чоловіки, 37 і 39 років. В них — мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Також за меддопомогою звернулась 67-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму.
Зеленський: Під час масованої атаки Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів
В Росії достатньо ракет на декілька масованих обстрілів – ЦПД
Є ймовірність, що війна може закінчитись у найближчі місяці, — прем’єр Канади
- Зеленський: Під час масованої атаки Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів
- В Росії достатньо ракет на декілька масованих обстрілів – ЦПД
- Є ймовірність, що війна може закінчитись у найближчі місяці, — прем’єр Канади