Травмовані двоє чоловіків та одна жінка, в них мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

За цією інформацією, через дронову атаку є двоє постраждалих у Дніпровському районі.

Внаслідок скидання вибухівки поранення дістали чоловіки, 37 і 39 років. В них — мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Також за меддопомогою звернулась 67-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму.

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