Встановлено особу людини, яка загинула у Центральному районі Херсона близько 15:00.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Третя жертва російських терористів за сьогодні у Херсоні. Внаслідок недавнього обстрілу Центрального району з боку російських окупаційних військ загинула ще одна людина. Зараз встановлюється особа”, — написав він.

Пізніше додав, що загиблий це 52-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу він отримав вибухову травму, несумісну з життям.

Раніше Мрочко повідомив про загибель чоловіка 58 років та 51-річну рінку, яких рашисти вбили, скинувши з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста.