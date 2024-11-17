Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Третя жертва російських терористів за сьогодні у Херсоні. Внаслідок недавнього обстрілу Центрального району з боку російських окупаційних військ загинула ще одна людина. Зараз встановлюється особа”, — написав він.

Пізніше додав, що загиблий це 52-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу він отримав вибухову травму, несумісну з життям.

Раніше Мрочко повідомив про загибель чоловіка 58 років та 51-річну рінку, яких рашисти вбили, скинувши з дрона вибухівку у Дніпровському районі міста.

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