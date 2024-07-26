Війська РФ скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі міста Херсон. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Спершу повідомляло про трьох постраждалих. У чоловіків віком 64 та 66 років і 66-річної жінки — вибухова травма та уламкові поранення. На момент атаки вони перебували біля магазину на вулиці. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що ушпиталено ще двох поранених. У 55-річного чоловіка — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, уламкове поранення обличчя. Чоловік віком 63 роки зазнав вибухової травми та уламкового поранення живота.