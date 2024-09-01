Про це повідомила Херсонська ОВА В Telegram.

“У Херсоні близько сьомої години вечора окупанти атакували з безпілотника цивільного. Постраждав 79-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що зараз медичні працівники проводять дообстеження потерпілого та надають йому необхідну допомогу.

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