Про це повідомляє Херсонська ОДА.
“Орієнтовно о 15:40 у Херсоні окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка”, — йдеться у повідомленні.
За їхньою інформацією, потерпілу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Її обстежують медики.
Пізніше у херсонській ОДА додали, що стало відомо про ще одну постраждалу у результаті скиду вибухівки з дрону на рейсовий автобус. Жінка, 35 років, отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови. Медики «екстренки» надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
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