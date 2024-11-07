Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Увечері 6 листопада російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, що призвело до загибелі чоловіка та поранення 58-річної жінки. Внаслідок прямого влучання в житловий будинок чоловік опинився під завалами і не вижив.

“З-під завалів оселі, знищеної “прильотом”, деблокували тіло загиблого чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким”, – йдеться у повідомленні.

Постраждала жінка отримала вибухову травму, а також поранення рук і голови. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.