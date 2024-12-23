Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, фігурантом є молодший інспектор Херсонського слідчого ізолятора, який підтримав агресора на початку повномасштабної війни.
Він охороняв камери, де російські окупанти утримували місцевих жителів, зокрема учасників руху опору на півдні України. Зрадник також агітував знайомих вступати до окупаційних структур, обіцяючи їм “зарплату” в рублях та лояльність з боку окупантів.
Після звільнення Херсона затриманий намагався уникнути правосуддя, постійно змінюючи місце проживання. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.
Затриманому оголошено підозру за державну зраду та колабораційну діяльність. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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