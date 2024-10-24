Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“Внаслідок детонації потерпілий 1975 року народження дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги.”, – зазначається у повідомленні.
Чоловіка доправили до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу.
Херсонська ОВА закликає жителів області дотримуватись правил мінної безпеки. Вони радять уникати відвідування територій, які ще не перевірені саперами, а також не торкатися підозрілих знахідок. У випадку виявлення таких предметів рекомендують одразу телефонувати за номерами «101» або «102».
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