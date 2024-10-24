У Бериславському районі на Херсонщині чоловік зазнав поранень внаслідок вибуху протипіхотної міни.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Внаслідок детонації потерпілий 1975 року народження дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги.”, – зазначається у повідомленні.

Чоловіка доправили до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу.

Херсонська ОВА закликає жителів області дотримуватись правил мінної безпеки. Вони радять уникати відвідування територій, які ще не перевірені саперами, а також не торкатися підозрілих знахідок. У випадку виявлення таких предметів рекомендують одразу телефонувати за номерами «101» або «102».