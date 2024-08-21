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У Херсонській області минулої доби російські обстріли призвели до загибелі однієї людини

Також було поранено 15 осіб, серед яких четверо дітей.

Середа, 21 серпня 2024, 09:05

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що під удари артилерії та авіації потрапили такі населені пункти: Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам’янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та Херсон.

Під час обстрілів російські війська завдали ударів по освітнім і медичним закладам, адміністративним будівлям, ресторану та території фермерського господарства. Крім того, ворог цілився по житловим кварталам, зокрема трьом багатоповерхівкам та 21 приватному будинку.

Внаслідок атак були пошкоджені газогін, водогін, свердловина і приватні автомобілі.

Зокрема, в селі Зміївка в результаті атаки з безпілотника загинув місцевий житель.

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Теги: артобстріл, війна, Херсонська область

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