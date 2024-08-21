У Херсонській області минулої доби російські обстріли призвели до загибелі однієї людини

Також було поранено 15 осіб, серед яких четверо дітей.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що під удари артилерії та авіації потрапили такі населені пункти: Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам’янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та Херсон.

Під час обстрілів російські війська завдали ударів по освітнім і медичним закладам, адміністративним будівлям, ресторану та території фермерського господарства. Крім того, ворог цілився по житловим кварталам, зокрема трьом багатоповерхівкам та 21 приватному будинку.

Внаслідок атак були пошкоджені газогін, водогін, свердловина і приватні автомобілі.

Зокрема, в селі Зміївка в результаті атаки з безпілотника загинув місцевий житель.