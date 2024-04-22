Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
“Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав”, — написав він.
З словами Прокудіна, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.
Також, як повідомив очільник ОВА, були зафіксовані влучання в медичний та навчальний заклади, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення, серед них дитина.
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