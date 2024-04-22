За 21 квітня сили РФ обстріляли 5 населених пунктів Херсонської області та Херсон. Внаслідок атаки поранені три людини, серед них дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав”, — написав він.

З словами Прокудіна, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Також, як повідомив очільник ОВА, були зафіксовані влучання в медичний та навчальний заклади, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення, серед них дитина.