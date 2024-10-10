У Херсонській області затримано посадовців РТЦК та СП і ЦНАПу, які за хабарі допомагали військовозобов’язаним в ухилянні від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону трьом посадовим особам одного із районних ТЦК та СП у Херсонській області та співробітнику ЦНАПу повідомлено про підозру за фактом неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що з травня 2024 року двоє начальників відділів, оператор відділення обліку та бронювання солдатів РЦТК та СП у Херсонській області та співробітник ЦНАПу допомагали військовозобовʼязаним уникнути мобілізації за 7000 доларів США.

Вони вносили недостовірні відомості до військово-облікових документів і Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим виключенням з військового обліку.

Правоохоронці задокументували факт передачі підозрюваним тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, у якому вже були внесені відмітки про визнання особи непридатною до військової служби.

Затримання відбулося під час отримання коштів за зняття чергового військовозобов’язаного з обліку. Під час обшуків у затриманих виявлено та вилучено грошові кошти, зброю і боєприпаси, походження яких наразі встановлюється.

На даний момент підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.