Про це повідомляє Reuters.
Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 і закриються о 18:00 за Гринвічем. Результати екзит-полів очікуються через кілька хвилин після закриття дільниць. Попередні результати будуть відомі ближче до 19:00, а повні офіційні результати очікуються в наступні дні.
Загалом, право голосу в Хорватії мають близько 3,8 млн громадян.
Нагадаємо, у першому турі виборів, який відбувся два тижні тому, Міланович отримав 49,1% голосів, тоді як його опонент набрав лише 19,35%.
Опитування громадської думки, опубліковане в п’ятницю, 10 січня, виданням Nova TV Daily News, показало, що Міланович перемагає у вирішальному другому турі з результатом 67,4%, тоді як Пріморца готові підтримати менш як 27%.
Як пише AP, 58-річний Міланович є відвертим критиком військової підтримки Заходом України у війні проти Росії. Він є найпопулярнішим політиком Хорватії, його іноді порівнюють з новообраним президентом США Дональдом Трампом за бойовий стиль спілкування з політичними опонентами.
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