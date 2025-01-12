У неділю, 12 січня, у Хорватії проходить другий тур виборів президента країни. Згідно з опитуваннями громадської думки, чинний президент Зоран Міланович лідирує — за результатами першого туру він отримав 49,1% голосів проти 19,35% в опонента Драгана Пріморца, кандидата від Демократичного союзу Хорватії.

Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 і закриються о 18:00 за Гринвічем. Результати екзит-полів очікуються через кілька хвилин після закриття дільниць. Попередні результати будуть відомі ближче до 19:00, а повні офіційні результати очікуються в наступні дні.

Загалом, право голосу в Хорватії мають близько 3,8 млн громадян.

Нагадаємо, у першому турі виборів, який відбувся два тижні тому, Міланович отримав 49,1% голосів, тоді як його опонент набрав лише 19,35%.

Опитування громадської думки, опубліковане в п’ятницю, 10 січня, виданням Nova TV Daily News, показало, що Міланович перемагає у вирішальному другому турі з результатом 67,4%, тоді як Пріморца готові підтримати менш як 27%.

Як пише AP, 58-річний Міланович є відвертим критиком військової підтримки Заходом України у війні проти Росії. Він є найпопулярнішим політиком Хорватії, його іноді порівнюють з новообраним президентом США Дональдом Трампом за бойовий стиль спілкування з політичними опонентами.