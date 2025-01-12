Опитування свідчать про те, що чинний проросійський президент Зоран Мілановіч має перевагу над Драганом Приморацем з "Хорватського Демократичного союзу".

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю, 10 січня, Nova TV Daily News опублікувало опитування, яке показало, що чинний президент перемагає у другому турі з результатом 67,4%, а його суперник отримує менше ніж 27%.

Виборчі дільниці у Хорватії відкрилися о 08:00 за Києвом, а закриються о 20:00, тоді ж будуть відомі перші екзит-поли. Офіційні ж результати очікуються пізніше.

У Хорватії посада глави держави є переважно церемоніальною. Він не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Раніше група аналітиків лондонської некомерційної організації Centre for Information Resilience опублікувала звіт, згідно з яким російські боти запустили прокремлівську кампанію дезінформації в соціальних мережах, щоб підтримати Мілановича, який виступає проти НАТО. Це відбулося у дві хвилі: після того, як він висловив свою опозицію щодо відправлення хорватських військ в Україну, і після першого туру виборів.

29 грудня 2024 року у Хорватії відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого Мілановіч набрав 49,1% голосів, а Пріморац посів друге місце з 19,35%. Мілановичу не вистачило близько одного відсотка, щоб переобратися в першому турі, другий тур виборів призначили на 12 січня.