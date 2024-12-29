У неділю, 29 грудня, у Хорватії розпочалися президентські вибори. З восьми кандидатів, які беруть участь у виборах, лише двоє, згідно з опитуваннями, мають шанси вийти до другого туру: чинний президент Зоран Міланович і кандидат від консервативної правлячої партії HDZ Драган Пріморац.

Про це пише Vienna.at.

На відміну від виборів п’ятирічної давності, коли боротьба залишалася напруженою до самого кінця, нинішні вибори здаються передбачуваними. Будь-який результат, окрім перемоги Мілановича, буде великою несподіванкою.

Чинний 58-річний президент Зоран Міланович, якого підтримують опозиційні соціал-демократи та низка менших лівих і ліберальних партій, виглядає явним фаворитом як у першому турі, так і у другому.

Скоріш за все 12 січня 2025 року відбудеться другий тур президентських виборів в Хорватії через відсутність абсолютної більшості у першому турі.

За даними Politico, Зоран Міланович, якого іноді називають хорватським Дональдом Трампом за його ультранаціоналістичний популізм, є найпопулярнішим політиком у країні. Останнє опитування показує, що напередодні виборів 29 грудня він набирає 39 відсотків.

Сьогодні виборчі дільниці будуть відкриті з 07:00 до 19:00 за місцевим часом.