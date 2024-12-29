Про це пише Vienna.at.
На відміну від виборів п’ятирічної давності, коли боротьба залишалася напруженою до самого кінця, нинішні вибори здаються передбачуваними. Будь-який результат, окрім перемоги Мілановича, буде великою несподіванкою.
Чинний 58-річний президент Зоран Міланович, якого підтримують опозиційні соціал-демократи та низка менших лівих і ліберальних партій, виглядає явним фаворитом як у першому турі, так і у другому.
Скоріш за все 12 січня 2025 року відбудеться другий тур президентських виборів в Хорватії через відсутність абсолютної більшості у першому турі.
За даними Politico, Зоран Міланович, якого іноді називають хорватським Дональдом Трампом за його ультранаціоналістичний популізм, є найпопулярнішим політиком у країні. Останнє опитування показує, що напередодні виборів 29 грудня він набирає 39 відсотків.
Сьогодні виборчі дільниці будуть відкриті з 07:00 до 19:00 за місцевим часом.
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