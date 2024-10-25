Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в Київській, Вінницькій та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники шукали “легких” заробітків через Телеграм-канали, однак замість російських коштів можуть отримати довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.

На Київщині затримано двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення “Укрпошти” та об’єкти “Укрзалізниці”.

Загоряння фігуранти знімали на камеру мобільного телефону для “звітності” перед російським куратором, а потім безуспішно намагалися втекти з місць злочинів.

На Вінниччині “по гарячих слідах” затримано пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.