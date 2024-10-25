Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисники шукали “легких” заробітків через Телеграм-канали, однак замість російських коштів можуть отримати довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.
На Київщині затримано двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення “Укрпошти” та об’єкти “Укрзалізниці”.
Загоряння фігуранти знімали на камеру мобільного телефону для “звітності” перед російським куратором, а потім безуспішно намагалися втекти з місць злочинів.
На Вінниччині “по гарячих слідах” затримано пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.
Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.
У Сумах затримано 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.
Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
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