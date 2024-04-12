Про це повідомляє ДСНС.

В службі уточнили, що бойову частину ракети було було вилучено Вишгородському районі Київської області.

До робіт були задіяні сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

В ДСНС додали, що тепер російська ракета не становить загрози для місцевих мешканців.

Рятувальники закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та у разі сигналу прямувати в укриття. Також в ДСНС закликали не знімати роботу ППО та не підходити до вибухонебезпечних предметів.

“Не підходьте до уламків ракет та повідомляйте “101” у разі виявлення вибухонебезпечних предметів!” – йдеться в заяві.