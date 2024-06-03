«Ми розуміємо, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, які спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік», — каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА додають, що інформація про зупинку руху метро на час Маршу і виділення на нього грошей з міського бюджету, яку розповсюджують деякі Telegram-канали, не є правдою.

Також у Департаменті молоді та спорту КМДА рекомендують утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей.

«Масові заходи під час дії правового режиму воєнного стану можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста», — додають у КМДА.

ГО «КиївПрайд» повідомили, що перебувають в процесі перемовин з міською владою.