Про це Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА, розповіла у коментарі Суспільному для програми “Культура на часі”.
Вона вважає, що таке рішення є поспішним і може бути небезпечним.
Вона зауважила, що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу, але міністерство вирішило зняти природоохоронний статус з пам’ятки і закликає до її демонтажу.
“Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства.
До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка знаходиться поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність”, — додає вона.
Також Соловйова додала, що це може бути небезпечно, бо певні обʼєкти цієї памʼятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об’єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний.
Вона пропонує провести публічні обговорення, щоб визначити долю пам’ятки, оскільки переосмислення ідеї має бути здійснене з урахуванням думки киян.
Також Соловйова розповіла про чутки щодо можливого створення меморіалу загиблим героям на місці Арки, але поки немає відповідної документації стосовно планів на цю територію.