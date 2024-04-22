У Міністерстві культури та інформаційної політики розглядають можливість демонтажу колишньої Арки дружби народів у Києві проте у КМДА вважають, що це поспішне рішення.

Про це Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА, розповіла у коментарі Суспільному для програми “Культура на часі”.

Вона вважає, що таке рішення є поспішним і може бути небезпечним.

Вона зауважила, що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу, але міністерство вирішило зняти природоохоронний статус з пам’ятки і закликає до її демонтажу.

“Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка знаходиться поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність”, — додає вона.

Також Соловйова додала, що це може бути небезпечно, бо певні обʼєкти цієї памʼятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об’єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний.

Вона пропонує провести публічні обговорення, щоб визначити долю пам’ятки, оскільки переосмислення ідеї має бути здійснене з урахуванням думки киян.

Також Соловйова розповіла про чутки щодо можливого створення меморіалу загиблим героям на місці Арки, але поки немає відповідної документації стосовно планів на цю територію.