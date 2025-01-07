11:15 Надходження від “податку на Google” у 2024 році досягли 11,2 млрд гривень, — Гетманцев
10:58 У КНДР провели випробування нової гіперзвукової балістичної ракети
10:35 Кубраков призначений радником очільника Міноборони Умєрова
10:18 Розпочалися вибори до Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони
09:54 Рік від загибелі Максима Кривцова
09:39 Сили ППО збили майже 30 російських безпілотників
08:55 У Варшаві внаслідок ДТП загинув український підліток
08:35 У Нью-Йорку почали стягувати плату за в’їзд до “зони заторів”
08:16 Спецпосланець Трампа Кіт Келлог відклав візит до Києва, — Reuters
07:54 Втрати російських окупантів на фронті перевищили 800 тисяч, — Генштаб
07:38 Усик став найкращим боксером 2024 року за версією WBC

06 січня

22:53 Прискорення ядерної програми Ірану наближає нас до критичної точки, – Макрон
22:35 МЗС Польщі: Україна заслуговує на мир, але він має бути досягнутий на чесних умовах
22:13 Cloudflare підсумувала інтернет-тренди 2024 року: зростання трафіку, вплив AI та постквантова безпека
21:55 НАБУ розкрило схему з нерухомістю виконуючого обовʼязки керівника Держмитниці: маєток записали на тестя
21:16 Байден заборонив буріння нафти та газу на великій частині узбережжя США: Трамп заявив, що скасує це рішення
20:58 Українські сили зберігають буферну зону на російській території, продовжуючи знищувати військовий потенціал РФ, – Зеленський
20:36 Справа Гнезділова: адвокатка заявила, що військовому блокують повернення до служби
20:20 Індонезія стала повноправним членом БРІКС
19:57 Леся Нікітюк виходить заміж: телеведуча похизувалася обручкою
19:38 Криве дзеркало реальності: як художник перетворює недоліки ШІ на мистецькі шедеври
Партнерський матеріал
18:33 Профілактика появи цвілі в будинку: важливі поради для захисту приміщення
18:13 У Ростовській області помітили густий дим: є ймовірність займання військових складів
17:55 У Києві збільшили виплати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
17:37 Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: одна людина загинула, дев’ятеро постраждали
17:15 Трамп анонсував призначення спецпредставника в Україну
16:53 Дрони СБУ атакували головний торговий порт Росії, – ЗМІ
16:35 Використовував військових для будівництва маєтку: перед судом постане екскомандир ТРО “Південь”
16:17 Шабля Мазепи, яка супроводжувала тріумф Усика над Ф’юрі, повернулася в Україну
15:58 Зеленський розповів про вибачення Лукашенка за пуски ракет: Білорусь спростувала заяву
15:35 Микола Тищенко з’явився на судове засідання онлайн
14:55 Україна не застосовуватиме примусових заходів для повернення громадян додому, — Чернишов
14:40 Російські окупанти розстріляли 3 українських військовополонених на Донеччині, — Deep State
14:20 Зеленський: Витрати на транспортування зброї через відмову США використовувати літаки “Антонов” можуть бути проявом корупції
13:57 “Довженко-Центр” запустив власний онлайн-кінотеатр для перегляду українських фільмів

У КНДР провели випробування нової гіперзвукової балістичної ракети

У Північній Кореї провели випробування нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Цей запуск був першим від 5 листопада і відбувся саме у час візиту до Південної Кореї держсекретаря США Ентоні Блінкена, який пообіцяв зміцнення двосторонньої та тристоронньої співпраці з Японією для реагування на військові загрози з боку Пхеньяна.

Вівторок, 7 січня 2025, 10:58

Про це повідомляє Reuters.

Ракета була запущена з околиць столиці КНДР і пролетіла приблизно 1500 км, досягнувши швидкості, що в 12 разів перевищує швидкість звуку. Вона піднялася на висоту близько 100 км, а потім змінила курс і здійснила маневр для точної посадки на ціль біля східного узбережжя країни.

Південнокорейські військові повідомили, що звіт про випробування, наданий Пхеньяном, ймовірно, був перебільшений, оскільки вони оцінюють дальність польоту ракети на 1100 км, а “другий пік” не був зафіксований.

Відзначається, що у руховій секції ракети були використані нові композитні матеріали з вуглецевого волокна, що є більш легкими та міцними за традиційні аерокосмічні матеріали. За словами Північної Кореї, нова ракета здатна “ефективно проникати через будь-який оборонний бар’єр і завдавати серйозного удару по противнику”.

На фото з випробування показують, як Кім Чен Ін спостерігає за запуском разом зі своєю донькою, а також ракету, що злітає з полігону. Північнокорейський лідер назвав ракети потужною зброєю, яка допоможе протистояти загрозам безпеці країни в умовах мінливої регіональної обстановки.

Теги: війна, КНДР, ракеты

Межа у Youtube

Підписатись