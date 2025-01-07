У КНДР провели випробування нової гіперзвукової балістичної ракети

У Північній Кореї провели випробування нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Цей запуск був першим від 5 листопада і відбувся саме у час візиту до Південної Кореї держсекретаря США Ентоні Блінкена, який пообіцяв зміцнення двосторонньої та тристоронньої співпраці з Японією для реагування на військові загрози з боку Пхеньяна.

Про це повідомляє Reuters.

Ракета була запущена з околиць столиці КНДР і пролетіла приблизно 1500 км, досягнувши швидкості, що в 12 разів перевищує швидкість звуку. Вона піднялася на висоту близько 100 км, а потім змінила курс і здійснила маневр для точної посадки на ціль біля східного узбережжя країни.

Південнокорейські військові повідомили, що звіт про випробування, наданий Пхеньяном, ймовірно, був перебільшений, оскільки вони оцінюють дальність польоту ракети на 1100 км, а “другий пік” не був зафіксований.

Відзначається, що у руховій секції ракети були використані нові композитні матеріали з вуглецевого волокна, що є більш легкими та міцними за традиційні аерокосмічні матеріали. За словами Північної Кореї, нова ракета здатна “ефективно проникати через будь-який оборонний бар’єр і завдавати серйозного удару по противнику”.

На фото з випробування показують, як Кім Чен Ін спостерігає за запуском разом зі своєю донькою, а також ракету, що злітає з полігону. Північнокорейський лідер назвав ракети потужною зброєю, яка допоможе протистояти загрозам безпеці країни в умовах мінливої регіональної обстановки.