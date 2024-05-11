У суботу, 11 травня, у Північній Кореї заявили, що до кінця поточного року розгорнуть у країні нові 240-мм реактивні системи залпового вогню. Вони мають посилити бойові можливості артилерії КНДР.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на державні ЗМІ у КНДР.

Зазначається, що Кім Чен Ин напередодні спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для “технічно оновленої версії” 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню.

“Оновлена ​​реактивна система залпового вогню з високою мобільністю і концентрацією вогню має автоматичну комбіновану систему управління вогнем і буде розгорнута в підрозділах Корейської народної армії як заміна обладнання з 2024 по 2026 роки”, – йдеться у матеріалі.

Вважається, що нова система озброєння розроблялася для ударів по столиці Південної Кореї. У КНДР також заявили, що вісім снарядів, випущених зі системи залпового вогню, вразили “точкові” цілі.

Аналітики Південної Кореї зазначили, що КНДР, схоже, нарощує розробку реактивних систем залпового вогню та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.