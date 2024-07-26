У 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка завершили перевірку після публічної критики парамедика Катерини Поліщук (Пташки) щодо дій комбрига. Під дописом про це люди обурені станом речей у бригаді, проте з'явилося чимало позитивних відгуків, створених за одним шаблоном, від ботів.

Про це йдеться у коментарях до повідомлення Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

“Висловлюю повну підтримку командиру та особовому складу 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка. Ваша сумлінна праця та відданість справі заслуговують на високу оцінку. Завдяки вам наша країна може почуватися у безпеці. Дякуємо за службу!” “Звіт показує, що командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка та його команда працюють на високому рівні, без злочинних наказів. Це свідчить про їхню відданість та професіоналізм. Незважаючи на деякі управлінські помилки, вони вживають заходів для покращення та забезпечення безпеки. Пишаємося вашою працею та відданістю службі”, – такі коментарі одного формату з’явилися на сторінці.

Нагадаємо, що парамедик Катерина Поліщук (Пташка) закликала Володимира Зеленського, як верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила.

Вона заявила про факти злочинних наказів; свідомої недбалості; нехтування життям та здоровʼям особового складу; дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців; егоїзму та сліпого карʼєризму; усунення всіх «незгодних» командирів; пригнічення бойового духу та приниження особового складу.

«Через нелюдське та непрофесійне ставлення [комбрига] Богдана Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість — опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною», — заявила вона.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Встановлено тільки окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.