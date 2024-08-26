На сьогодні законодавчих підстав для позбавлення народного депутата Артема Дмитрука повноважень немає, проте позбавити його мандата можливо у разі винесення судового вироку.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«В цій конкретній ситуації є ряд підстав, визначених Конституцією України, законом України, відповідно до яких можна позбавити народного депутата повноважень. Серед таких підстав – вирок суду, якого наразі у справі Дмитрука ще немає, позбавлення громадянства України, у разі наявності у депутата подвійного громадянства (це повноваження Президента України), а також власна заява про складання мандата чи смерть. Станом на сьогодні таких підстав щодо Дмитрука немає», – сказав Євтушок.

За його словами, якщо буде вирок суду, то «парламент обов’язково виконає свою місію та позбавить повноважень цього народного депутата».

Народний депутат зазначив, що за його даними, Дмитрук офіційно не перетинав кордон, проте за інформацією ЗМІ та джерел, він виїхав незаконно у Молдову.

«Станом на зараз фіксують, що він нібито перебуває в Римі», – зазначив політик.

Як повідомлялося, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України.

ЗМІ повідомляли, що Артем Дмитрук нібито незаконно виїхав за кордон 24 серпня.

Артем Дмитрук був виключений з парламентської фракції «Слуга народу» у листопаді 2021 року.

У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за ченця Києво-Печерської лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого СБУ за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.