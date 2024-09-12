Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів”, — зазначається у повідомленні.
Тепер жителі Костянтинівки можуть звертатися до інших сервісних центрів, що продовжують працювати в області, за такими адресами:
- Краматорськ, вул. Південна, 21,
- Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40,
- Слов’янськ, пл. Соборна, 3,
- Лиман, вул. Незалежності, 46,
- Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3,
- Олександрівка, вул. Самарська, 5.
Також доступ до послуг можна отримати дистанційно через гарячі лінії, вебпортал або мобільний додаток “Пенсійний фонд”.
“Вкотре наголошую, що залишатися у Костянтинівці і на всій території Донеччини небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь!” — додав Філашкін.
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