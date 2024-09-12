У Костянтинівці, Донецької області, через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників, призупинив роботу Пенсійний фонд.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів”, — зазначається у повідомленні.

Тепер жителі Костянтинівки можуть звертатися до інших сервісних центрів, що продовжують працювати в області, за такими адресами:

Краматорськ, вул. Південна, 21,

Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40,

Слов’янськ, пл. Соборна, 3,

Лиман, вул. Незалежності, 46,

Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3,

Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Також доступ до послуг можна отримати дистанційно через гарячі лінії, вебпортал або мобільний додаток “Пенсійний фонд”.

“Вкотре наголошую, що залишатися у Костянтинівці і на всій території Донеччини небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь!” — додав Філашкін.