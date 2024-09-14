Про це йдеться у дописі військових у Telegram-каналі.

“Сюрприз! Спеціально до Дня українських танкових військ! Багато днів ми чули розповіді про російський «контрнаступ». Послухайте: не витрачайте час на російське ІПСО та ЗМІ, які продалися росіянам. Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є лише два варіанти – залишити значно більше території або потрапити в оточення”, – анонсують бійці “Khorne Group”.