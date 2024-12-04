Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про запровадження нової штатної посади в кожній бригаді Збройних сил України - уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зазначається, що метою такого кроку є вдосконалення процесу постачання військових підрозділів необхідним обладнанням і ресурсами.

“Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів”, – заявив Умєров.

Впровадження посади має також вирішити проблему потенційного конфлікту інтересів. Уповноважені фахівці зосереджуватимуться виключно на питаннях закупівель, дозволяючи військовослужбовцям комфортно виконувати бойові завдання.

Міністр зазначив, що реформа системи закупівель є важливим етапом у посиленні обороноздатності України. Завдяки нововведенням планується покращити забезпечення армії всім необхідним для відбиття російської агресії.