Про це він повідомив у своєму Facebook.
Зазначається, що метою такого кроку є вдосконалення процесу постачання військових підрозділів необхідним обладнанням і ресурсами.
“Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів”, – заявив Умєров.
Впровадження посади має також вирішити проблему потенційного конфлікту інтересів. Уповноважені фахівці зосереджуватимуться виключно на питаннях закупівель, дозволяючи військовослужбовцям комфортно виконувати бойові завдання.
Міністр зазначив, що реформа системи закупівель є важливим етапом у посиленні обороноздатності України. Завдяки нововведенням планується покращити забезпечення армії всім необхідним для відбиття російської агресії.
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