Про це пише Meduza.
Зазначається, що в оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що вночі Єйський, Ленінградський і Павлівський райони зазнали атаки безпілотників. У Єйську системи ППО збили дрони, внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв’язку.
Крім того, за даними оперштабу, фрагменти дронів впали у станиці Павлівській, на нафтобазі спалахнули резервуари з паливом. За даними ЗМІ, спалахнула нафтобаза “Лукойла”.
Ще одна пожежа сталася в резервуарі з паливом під час атаки безпілотників у станиці Ленінградській.
Міноборони Росії, у свою чергу, про атаку на Краснодарський край не заявляло. Водночас російське військове відомство відзвітувало про роботу ППО над Курською та Білгородською областями.
- У РФ заявили про збиття 15 дронів у різних областях країни
- Через атаку безпілотників на НПЗ в Ростовській області Росії виникла пожежа
- У російському місті Ухта горить нафтопереробний завод