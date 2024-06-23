Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.
“Нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків “шахедів” та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.