Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

“Нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків “шахедів” та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

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