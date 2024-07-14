Поліція Полтавщини розшукує новонароджену дівчинку, що зникла з перинатального центру у місті Кременчук.

Про це повідомила у Фейбуці поліція Полтавської області.

“До поліції Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області”, – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини (частина 3 статті 146 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці просять з будь-якою інформацією, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, негайно звертатися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.