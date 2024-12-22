Про це пише Центр протидії дезінформації.
“ru-пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку “потужного удару” по українських “колцентрах” і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва”, – йдеться у повідомленні.
Втім у ЦПД нагадують, що небезпека з боку країни-агресора триває щоденно вже понад два роки, а Росія зазвичай не попереджає про удари.
“Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення”, – зауважили в ЦПД.
У Центрі протидії дезінформації нагадали про важливість не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а також слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.
“Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху”, – додали в центрі.
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