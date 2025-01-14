Між Росією і США є певні контакти технічного рівня, але політичного діалогу на високому рівні як не було, так і немає.

Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 14 січня.

“Існують певні канали контактів між Вашингтоном та Москвою. Ви знаєте, що і по лінії військових, і по дипломатичній лінії. Але це, скоріше, контакти такого технічного рівня. Політичного діалогу чи діалогу на високому рівні, на вищому рівні як не було, так і ні”, — заявив він.

Також Пєсков стверджує, що у нього нема нової інформації щодо можливої ​​підготовки до зустрічі Володимира Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом.