Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 14 січня.
“Існують певні канали контактів між Вашингтоном та Москвою. Ви знаєте, що і по лінії військових, і по дипломатичній лінії. Але це, скоріше, контакти такого технічного рівня. Політичного діалогу чи діалогу на високому рівні, на вищому рівні як не було, так і ні”, — заявив він.
Також Пєсков стверджує, що у нього нема нової інформації щодо можливої підготовки до зустрічі Володимира Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом.
“Чогось нового, що б вимагало коментаря, зараз немає”, — сказав речник Кремля, коментуючи заяву оточення Трампа про його намір “дуже скоро” зустрітися з Путіним.
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