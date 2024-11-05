Морська течія викинула залишки бонових загороджень, які мали захистити міст від атак безпілотників, у той час як Росія активізує заходи для забезпечення безпеки Керченської переправи.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зазначається, що в Керчі на узбережжя окупованого Криму хвилі винесли чергову партію бонових загороджень, встановлених біля Керченського мосту для захисту від морських безпілотників.

За словами кореспондента, на міській набережній накопичилися рештки цих загороджень, зокрема порожні баки, закріплені в арматурних конструкціях.

Росія вживає заходів для захисту мосту через Керченську протоку, зокрема, встановлюючи баржі та бонові загородження з літа 2024 року.

Нові супутникові знімки свідчать про значне збільшення кількості захисних барж, які розташовані паралельно до мосту, намагаючись запобігти можливим атакам морських дронів.