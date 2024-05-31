У Краснодарському краї у ніч проти 31 травня пролунали потужні вибухи. Після цього спалахнула масштабна пожежа в порту Кавказ.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Кримський вітер”.

Зокрема, повідомляється про вибухи у Керчі. Попередньо, вибухи у Криму пролунали через “невідомі безпілотники”.

Пізніше у керченських чатах повідомили, що горить порт Кавказ, що у Краснодарському краї РФ. Сталося загоряння 3 цистерн з нафтопродуктами.

«У порту Кавказ знову вибухи, передплатники з Керчі почули 8-10 вибухів», — йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада заявила, що ППО нібито все збила, однак чомусь виникла пожежа, стовб диму від якої видно в Керчі. За словами глава Краснодарського краю, пожежа складна. Він також повідомив про постраждалих співробітників нафтобази.