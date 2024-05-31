Про це повідомляє Телеграм-канал “Кримський вітер”.
Зокрема, повідомляється про вибухи у Керчі. Попередньо, вибухи у Криму пролунали через “невідомі безпілотники”.
Пізніше у керченських чатах повідомили, що горить порт Кавказ, що у Краснодарському краї РФ. Сталося загоряння 3 цистерн з нафтопродуктами.
«У порту Кавказ знову вибухи, передплатники з Керчі почули 8-10 вибухів», — йдеться у повідомленні.
Окупаційна влада заявила, що ППО нібито все збила, однак чомусь виникла пожежа, стовб диму від якої видно в Керчі. За словами глава Краснодарського краю, пожежа складна. Він також повідомив про постраждалих співробітників нафтобази.
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