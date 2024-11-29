У тимчасово окупованому Криму зафіксовано потужний вибух, який міг уразити російський зенітно-ракетний комплекс С-400. Вибух стався у місці, де також могли зберігатися боєприпаси.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

“Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси”, – заявив він.

Також російські телеграм-канали повідомили про сильний вибух поблизу села Вітине Сакського району в Криму. Офіційна реакція від російської сторони поки що не надходила. Припускається, що це міг бути точковий удар, спрямований на ослаблення системи протиповітряної оборони окупантів.