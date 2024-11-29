Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
“Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси”, – заявив він.
Також російські телеграм-канали повідомили про сильний вибух поблизу села Вітине Сакського району в Криму. Офіційна реакція від російської сторони поки що не надходила. Припускається, що це міг бути точковий удар, спрямований на ослаблення системи протиповітряної оборони окупантів.
- У Ростовській області загорілася нафтобаза росрезерву: повідомляють про атаку дронів
- Бійці ГУР знищили радіолокаційний комплекс “Зоопарк”
- За допомогою ATACMS знищили РЛС “Надгробок”, що забезпечує роботу С-400