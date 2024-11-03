Про це повідомляє Телеграм-канал “Кримський вітер”.

За його інформацією, у селі Скворцово під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму впала запущена раніше російська ракета. Місцеві говорять про влучання в будинок.

“Запущена ракета далеко не полетіла та впала в селі Скворцово Сімферопольського району. Зруйнований будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та ФСБ”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ТГ-каналі, інформацію отримали анонімно від місцевих жителів.

Раніше “Кримський вітер” повідомляв, що о 13:47 місцеві фіксували пуск ракети із Сімферопольського району, ближче до міста Саки.