Вона також розповіла, що їй довелося доводити, як журнал із 1 485 передплатниками продовжує функціонувати.

Про це Муслімова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналістки, співробітники ФСБ пояснили її затримання тим, що до них «надійшов сигнал».

“До мене ніякої сили не було застосовано. Були дуже коректні працівники ФСБ. Розбиралися дуже довго — хто це написав, хто це зробив. Дуже багато запитань було про мою роботу, про журнал”, — розповіла Муслімова.

Вона також розповіла, що їй довелося доводити, як журнал із 1 485 передплатниками продовжує функціонувати.

Журналістка зникла ввечері 21 листопада, а згодом стало відомо, що її затримали співробітники ФСБ та утримували протягом 36 годин.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял розповів “Суспільному Крим”, що Муслімова також займалась просвітницькою, видавницькою діяльністю та “завжди працювала над розвитком кримськотатарської культури, особливо дитячої літератури”. Він назвав її “відомою представницею кримськотатарської інтелігенції”.

“Відкритою політикою вона ніколи не займалася, але завжди була такою свідомою, активною, кримськотатарською. Мала свою громадську, громадянську позицію, політичну позицію, яку, на жаль, не завжди можна сьогодні в Криму висловлювати, чи неможливо навіть”, — сказав він.