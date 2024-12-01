Водій, якого зупинили через порушення правил дорожнього руху, зачинився в автівці та кілька годин відмовлявся виходити.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на патрульну поліцію міста.

За її даними, інспектори зупинили авто Chevrolet за порушення правил — зупинка в неналежному місці. Перевіривши 37-річного водія за наявними базами, вони встановили, що чоловіка розшукує районний терцентр комплектування.

“Його запросили проїхати до ТЦК для уточнення даних, проте чоловік відмовився, зачинився у своєму транспортному засобі та не виходив. Разом з ним в автомобілі перебувала його мати”, — зазначили правоохоронці.

За весь час спілкування з громадянином фізична сила та спеціальні засоби не застосовувалися, додали в патрульній поліції.

На узбіччі проспекту водій і його мати провели ніч, а зранку на ситуацію звернули увагу медіа та жителі.

«Я не був п’яний і ні під чим іншим [теж не перебував]. І нічого я не порушував. І доказів у них немає. Це беззаконня. З нашої країни зробили щось неймовірно безбожне», — розповів водій.

За його словами, зранку на місце приїжджали представники ТЦК, які поспілкувалися з поліціянтами та поїхали, не підійшовши до нього.