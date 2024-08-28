Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно», – написав він.

Посадовець додав, що в місті понівечений гаражний кооператив та 12 авто. Вікна у готелі вибили. Лисак зазначив, що на місці працюють всі служби.