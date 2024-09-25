У Кривому розі двоє невідомих декілька разів вистрілили у бік автівки й втекли – поранено двох чоловіків, їх ушпиталили. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Нацполіція так описує інцидент: 25 вересня двоє невідомих на машинах Renault та Volkswagen здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda – і після цього поїхали з місця події.

Поранення отримали двоє чоловіків віком 29 та 31 рік, їх ушпиталили, а правоохоронці ввели в області спеціальну поліційну спецоперацію для затримання стрільців.

При цьому авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих жителях, вже розшукали, зауважує Нацпол. Про другу машину відомство не згадує.

Загалом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.