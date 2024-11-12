Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За його словами, найменшій жертві російського обстрілу було всього 2 місяці.
“Ворог забрав життя чотирьох людей: трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, десятирічного Кирила та їхньої матері Олени, якій було лише 32 роки”, — йдеться у повідомленні.
Вілкул зазначив, що ще 14 людей отримали поранення. Серед постраждалих є і діти.
“Ця трагедія — ще один кривавий злочин окупантів, яким не може бути прощення. Співчуття рідним та близьким загиблих. Смерть ворогам”, — пише голова Ради оборони.
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