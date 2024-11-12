Учора, 11 листопада, російська армія атакувала багатоповерхівку у Кривому Розі. Через російську агресію загинуло 4 людей, а 14 отримали поранення. 13 листопада у місті оголошено День жалоби.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, найменшій жертві російського обстрілу було всього 2 місяці.

“Ворог забрав життя чотирьох людей: трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, десятирічного Кирила та їхньої матері Олени, якій було лише 32 роки”, — йдеться у повідомленні.

Вілкул зазначив, що ще 14 людей отримали поранення. Серед постраждалих є і діти.