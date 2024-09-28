В місті тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по адмінбудівлі поліцейського управління, по якому війська РФ поцілили вранці 27 вересня.

Про це Суспільному розповів представник громадської організації “Українське братство” Віктор Миронов.

“Ми були на місці вже за двадцять хвилини після удару. Спочатку знайшли під завалами жінку, потім ще чоловіка та жінку. Зараз шукаємо четверту людину: це чоловік 24 років, який перебував на четвертому поверсі. Ситуація тяжка, бо він впав у підвал”, — розповів волонтер.

Віктор також зазначив, що пошуки ускладнюються можливою загрозою обвалу будівлі, адже частина її вже обвалилася під ранок 28 вересня.

27 вересня війська РФ атакували Кривий Ріг. Влучили в будівлю районного поліцейського управління. Загинули четверо людей.

Пошкоджені 23 приватних будинки і три дев’ятиповерхівки. Також зачепило навчальний заклад та понад 80 авто.