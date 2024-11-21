Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 21 листопада зросла до 31 особи. Також у Дніпрі відомо про трьох постраждалих від нічного удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, три адміністративні будівлі, а також пошту, магазин і лінію електропередач.

“Міста продовжують оговтуватися від вранішнього терору. Цілий день там працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і благодійники”, — йдеться у повідомленні.

Також влада повідомила про обстріли Нікопольського району: росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, вдарили дроном-камікадзе.