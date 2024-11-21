Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, три адміністративні будівлі, а також пошту, магазин і лінію електропередач.
“Міста продовжують оговтуватися від вранішнього терору. Цілий день там працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і благодійники”, — йдеться у повідомленні.
Також влада повідомила про обстріли Нікопольського району: росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, вдарили дроном-камікадзе.
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