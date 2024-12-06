У Кривому Розі на Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження через зрив опалювального сезону.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У місті без опалення залишаються 443 житлові будинки, з яких 245 не отримували тепла з початку опалювального сезону, а 198 були тимчасово відключені. Наразі тривають ремонтні роботи з ліквідації аварій на тепломережах.

У Кривому Розі працюють 66 ремонтних бригад, зокрема за допомогою бригад з інших регіонів — Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Хмельницької областей. Усього понад 100 людей та додаткова спецтехніка.

Зараз до теплопостачання підключено 1 513 будинків. Спеціальні штаби працюють над ліквідацією наслідків аварій та підключенням будинків до опалення. У районах міста, де є проблеми з теплом, електроенергія не вимикається.

Олексій Кулеба підкреслив, що для тих, хто не отримав опалення, буде введено особливий контроль щодо нарахувань за послугу.