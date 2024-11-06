Прокуратура повідомила про підозру ще 24 особам, які були учасниками злочинних організацій, що діяли в складі відомого угруповання "Двадцятівських" та займалися незаконним збутом наркотичних речовин.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з серпня 2023 року в Кривому Розі працювали дві організовані групи, очолювані місцевими жителями. Лідери залучали знайомих до незаконної діяльності, розподіляючи між ними ролі.

“Старші” відповідали за постачання метамфетаміну, «оператори» координували комунікацію з клієнтами, а «збувачі» здійснювали продаж наркотиків безпосередньо — як особисто, так і через чат-боти у месенджерах.

“Після завершення робочого дня, збувачі звітували перед старшими про залишки психотропів та суму зароблених коштів”, – зазначено в офіційних документах слідства.

Щомісячний прибуток угруповання від цієї діяльності складав близько 9 мільйонів гривень. Під час масштабних обшуків у 87 локаціях правоохоронці вилучили значні обсяги наркотичних речовин, зокрема метамфетамін та канабіс, а також зброю, засоби для фасування, електронні ваги, готівку, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та цифрові носії інформації.

Загальна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюється приблизно у 2 мільйони гривень.

Усіх підозрюваних затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Вирішується питання щодо арешту майна.