Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, з серпня 2023 року в Кривому Розі працювали дві організовані групи, очолювані місцевими жителями. Лідери залучали знайомих до незаконної діяльності, розподіляючи між ними ролі.
“Старші” відповідали за постачання метамфетаміну, «оператори» координували комунікацію з клієнтами, а «збувачі» здійснювали продаж наркотиків безпосередньо — як особисто, так і через чат-боти у месенджерах.
“Після завершення робочого дня, збувачі звітували перед старшими про залишки психотропів та суму зароблених коштів”, – зазначено в офіційних документах слідства.
Щомісячний прибуток угруповання від цієї діяльності складав близько 9 мільйонів гривень. Під час масштабних обшуків у 87 локаціях правоохоронці вилучили значні обсяги наркотичних речовин, зокрема метамфетамін та канабіс, а також зброю, засоби для фасування, електронні ваги, готівку, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та цифрові носії інформації.
Загальна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюється приблизно у 2 мільйони гривень.
Усіх підозрюваних затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Вирішується питання щодо арешту майна.
- Росіяни розстріляли шістьох полонених українських воїнів.
- На Харківщині розкрито схему незаконного отримання коштів через програму єВідновлення.
- У Сумах завершили аварійно-відновлювальні роботи у багатоповерхівці, куди напередодні влучив БпЛА.