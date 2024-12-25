У Кривому Розі завершено рятувальну операцію, що тривала після ракетного обстрілу напередодні. Серед постраждалих – діти, зруйновані багатоповерхівки та магазини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік, ще 17 людей отримали поранення, зокрема двоє дівчаток віком 14 і 16 років.

“Госпіталізовано 12 постраждалих, лікарі надають їм необхідну допомогу”, – заявив Лисак.

Удар завдав значної шкоди житловим будинкам та об’єктам інфраструктури. Один із під’їздів багатоповерхівки зруйновано з четвертого до першого поверху, ще чотири житлових будинки зазнали серйозних пошкоджень.

“Окрім цього, пошкоджено дев’ять магазинів, три заклади харчування та понад двадцять автомобілів”, – додав голова ОВА.

У підсумку повідомляється, що рятувальники завершили роботи на місці трагедії, але наслідки атаки залишаються болючими для місцевої громади.