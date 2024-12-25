Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік, ще 17 людей отримали поранення, зокрема двоє дівчаток віком 14 і 16 років.
“Госпіталізовано 12 постраждалих, лікарі надають їм необхідну допомогу”, – заявив Лисак.
Удар завдав значної шкоди житловим будинкам та об’єктам інфраструктури. Один із під’їздів багатоповерхівки зруйновано з четвертого до першого поверху, ще чотири житлових будинки зазнали серйозних пошкоджень.
“Окрім цього, пошкоджено дев’ять магазинів, три заклади харчування та понад двадцять автомобілів”, – додав голова ОВА.
У підсумку повідомляється, що рятувальники завершили роботи на місці трагедії, але наслідки атаки залишаються болючими для місцевої громади.
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