Поблизу Кривого Рогу знайшли мертвим колишнього кандидата в міські голови та ексгендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.

Про це повідомляє місцеве видання «Свої», а також «Суспільне» із посиланням на джерела в поліції.

За даними видання «Свої», Шевчик міг скоїти самогубство, вистріливши в себе з мисливського карабіна «Сайга». На місці інциденту працюють правоохоронці.

Водночас проросійський депутат-втікач Артем Дмитрук заявив, що Шевчика вбили, а вбивати себе самому він не мав причин, адже був «життєрадісним, допомагав вірянам та будував храми».

У поліції повідомили, що чоловіка знайшли мертвим на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі.

Для встановлення всіх обставин події на місці працюють правоохоронці, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт. Триває огляд місця події, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою додатковою кваліфікацією «самогубство».

Зазначимо, що у 2020 році Дмитро Шевчик балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу. Тоді на виборах переміг представник ОПЗЖ Костянтин Павлов, якого після перемоги знайшли мертвим.