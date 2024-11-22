Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей”, — розповів Вілкул.
Він зазначив, що двоє дорослих перебувають у тяжкому стані.
За словами Вілкула, 12 постраждалих, у тому числі одна дитина, перебувають в лікарнях. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.
Також він додає, що робота з ліквідації наслідків ракетного удару продовжується. До розчищення наслідків залучені комунальні бригади.
Штаб допомоги людям, розташований поруч з місцем атаки, працюватиме сьогодні з 08:00 до 20:00. Тут видаватимуть будівельні матеріали та прийматимуть заяви на отримання матеріальної допомоги від міста. Також надаватимуть допомогу з тимчасовим житлом тим, хто цього потребує
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