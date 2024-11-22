Учора, 21 листопада, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок удару було пошкоджено адмінбудівлю. Станом на сьогодні кількість постраждалих збільшилась до 32 осіб.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей”, — розповів Вілкул.

Він зазначив, що двоє дорослих перебувають у тяжкому стані.

За словами Вілкула, 12 постраждалих, у тому числі одна дитина, перебувають в лікарнях. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Також він додає, що робота з ліквідації наслідків ракетного удару продовжується. До розчищення наслідків залучені комунальні бригади.

Штаб допомоги людям, розташований поруч з місцем атаки, працюватиме сьогодні з 08:00 до 20:00. Тут видаватимуть будівельні матеріали та прийматимуть заяви на отримання матеріальної допомоги від міста. Також надаватимуть допомогу з тимчасовим житлом тим, хто цього потребує