Українські військові залишаються на позиціях у промзоні біля Курахівської ТЕС, на територію якої вже навідуються групи російських окупантів.

Про це повідомив український військовий журналіст Богдан Мирошников.

Він уточнив, що українські захисники все ж змогли досить надовго затримати росіян у “боях за багатоповерхівки”. Тепер бойові дії фактично перемістилися на підходи до Курахівської ТЕС.

“Ще одна критична точка на Курахівському напрямку – район Дачного. Тут ворог силами ДРГ намагається прозондувати нашу оборону в самому селі, а передовими силами закріпився на відстані 1,2 км до його околиць. Траса на Костянтинопіль вже фактично не використовується для логістики. Це не єдиний шлях, який існує, але інші не менш небезпечні”, – написав він.

Також він наголосив, що особливої уваги заслуговують райони Зеленівка-Улакли.

“Там доволі зручне місце для форсування р. Сухі Яли та обходу Улаклів з південного сходу по дотичній. Наші воїни в курсі планів ворога та будуть давати максимально можливу відсіч”, — написав Мирошников.